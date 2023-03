Analist realistisch over revelatie: "Ze hebben niets te zoeken in de Champions' Play-offs"

Westerlo verloor zaterdag kansloos op het veld van Standard. Daardoor mogen ze hun ambities voor de top vier definitief opbergen. Al hadden ze daar volgens Patrick Goots sowieso al niets te zoeken.

Westerlo speelt een knap seizoen en is nooit in de problemen gekomen. Dus hoeven ze zich nergens voor te schamen. "Als we objectief de kwaliteiten van deze kern vergelijken met de selecties van de concurrenten, dan heeft Westerlo in de Champions’ play-offs niets te zoeken. En da’s geen schande. Een rustig seizoen draaien en degradatiegevaar vermijden was de ambitie voor dit seizoen", aldus Goots in GvA.

Ze hebben nooit enig degradatieprobleem gehad en als nieuwkomer is dat niet slecht in een seizoen waarin er drie ploegen degraderen. "Westerlo moet nu trachten die top acht vast te houden. Dat zie ik ook wel gebeuren. Het zou mooi zijn mocht Westerlo kunnen verrassen door de Europe play-offs te winnen."