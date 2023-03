Het blauw-zwarte legioen is immens, Lissabon staat verrassing te wachten

Ze houden zich beter vast in Lissabon de komende dagen. Maandag en dinsdag worden er in totaal zo'n 3.500 officiële supporters verwacht. Maar dat aantal is waarschijnlijk een onderschatting.

Dat zijn immers de fans die al een ticket gekocht hebben. Waarschijnlijk worden het er veel meer die denken nog een ticket te kunnen bemachtigen in Portugal. Ondanks de 0-2 in Jan Breydel willen ze de mooie Europese campagne goed afsluiten. Dat het in Lissabon al mooi weer is, speelt natuurlijk ook mee.

Op de zwarte markt zijn er nog peperdure tickets te verkrijgen, ondanks dat het stadion officieel is uitverkocht, weet Het Nieuwsblad. Veel Brugse fans boekten al meteen na de loting hun reis. Een plaats in de kwartfinale is heel ver weg, maar in voetbal zijn er wel grotere wonderen gebeurd.