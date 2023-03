Jonas De Roeck zoekt naar verklaring voor plotse, verrassende offday van Westerlo en komt met lof voor Standard

Jonas De Roeck zag zaterdagavond niet het Westerlo dat hij gewend is om te zien. Was Standard zo sterk of was er meer aan de hand?

Westerlo was nochtans bezig aan een reeks van zes opeenvolgende competitiematchen zonder nederlaag en was dus zelf prima in vorm. Toch kwam het er op Sclessin niet aan te pas. "Het is een ruimschoots verdiende overwinning voor Standard. Het begon meteen goed aan de partij, met veel intensiteit, en was sterk op de tweede ballen. Wij van onze kant maakten telkens weer de verkeerde keuze."

Tot daar de eerste korte analyse van De Roeck, die betreurde dat zijn team met de rust in zicht de 1-0 slikte. "Op het moment dat we een beetje in de match aan het komen waren, openen ze de score. Onze tweede helft was beter, maar het was moeilijk om de ruimtes te vinden. Het was in alle aspecten een moeilijke avond."

Reageren

"Het is niet erg om hier te verliezen. Een verplaatsing naar Sclessin blijft moeilijk en Standard heeft een grootse wedstrijd gespeeld. We hebben nooit ons spel kunnen spelen tegenover het fysieke spel van onze tegenstander. Het was een offday, maar ik blijf tevreden over het seizoen dat we afwerken. Volgende week moeten we reageren", richt De Roeck de blik opnieuw vooruit.