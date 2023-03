Drama voor PSG! Het seizoen van absolute sterkhouder is voorbij

Het seizoen van Neymar is voorbij. De Braziliaan ondergaat eerstdaags een operatie aan de enkel. De pijlen worden op de volgende voetbaljaargang gericht.

Neymar blesseerde zich in in de wedstrijd tussen PSG en Lille OSC aan de enkel. Volgens sommige criticasters probeerde de Goddelijke Kanarie op die manier carnaval te gaan vieren in Rio de Janeiro, maar niets is minder waar.

PSG bevestigt dat Neymar een operatie aan de enkel moet ondergaan. De revalidatie wordt geschat op drie à vier maanden. Met andere woorden: de aanvaller mag een kruis maken over de rest van het seizoen.