'Manchester City en Barcelona zitten rond de tafel om deze transfer te bespreken'

FC Barcelona wil zaken doen met Manchester City. De Catalanen zijn op zoek naar defensieve versterking en richten de pijlen op Aymeric Laporte.

El Mundo Deportivo weet dat FC Barcelona en Manchester City rond de tafel zitten om een transfer van Aymeric Laporte te bespreken. De 19-voudig Spaans international gaf intern ook al aan dat hij volgend seizoen naar Camp Nou wil verhuizen.

Bovendien zijn The Citizens niet van plan om tegen te werken. Laporte heeft geen basisplaats meer bij Manchester City. De interesse van de Engelse grootmacht in Josko Gvardiol lijkt ervoor te zorgen dat hij helemaal niet meer in de plannen van Pep Guardiola zal voorkomen.