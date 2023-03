Hugo Cuypers over zijn nabije toekomst: "Een realistisch doel, dan zou ik trots zijn"

Hugo Cuypers maakt het mooie weer bij KAA Gent. Hij scoorde 19 keer in 36 wedstrijden over alle competities heen.

Hugo Cuypers heeft de voorbije jaren een mooie carrière opgebouwd. Momenteel is hij de doelpuntenmaker bij uitstek voor de Buffalo’s.

Zijn prestaties plaatsen hem hoe dan ook op de lijst van 130 namen van bondscoach Domenico Tedesco, maar kan hij ook een selectie voor de Rode Duivels afdwingen?

“Dat is een realistisch doel. Ik zit het laatste anderhalve jaar in een constante progressie en als ik erbij zou zijn zou ik trots zijn”, vertelt hij in Extra Time.

“Anderzijds is het voor mij dan ook wel belangrijk om bij de nationale ploeg te blijven, dus ik zie wel wat er op me afkomt.”