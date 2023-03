KAA Gent talmt rondom Sven Kums, Hein Vanhaezebrouck mengt zich na wedstrijd tegen Anderlecht in debatten met duidelijke voorzet

Waar speelt Sven Kums volgend seizoen? Voorlopig is daar nog altijd geen duidelijkheid over, want een contractverlenging kreeg hij nog niet.

Sven Kums zou maar wat graag bij KAA Gent blijven, maar de club heeft nog steeds niks laten weten aan de spelers die einde contract zijn in juni. Het is ondertussen maart, maar er is blijkbaar nog niet gepraat. Ook niet met een paar andere sterkhouders die einde contract zijn. Respect Zijn vrouw liet in de krant al weten dat het van weinig respect getuigt richting een speler die toch al veel bewees voor de Buffalo's. En zondag was zijn prestatie overigens ook weer prima. Dat zag ook coach Hein Vanhaezebrouck, die meteen een lans brak voor zijn middenvelder. Sven Kums was tegen Anderlecht een van de besten op het veld "Hij mag trots zijn dat hij dit op zijn leeftijd kan brengen, hij was een van de besten op het veld", aldus Vanhaezebrouck. "Dit is een mooie push voor het bestuur om misschien toch in gang te schieten", gaf hij een voorzet richting het bestuur.