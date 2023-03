Renovatiewerken Riemer in Anderlecht: "Iets repareren wat stuk is, dat is mijn grootste motivatie"

Brian Riemer moet RSC Anderlecht opnieuw naar de Belgische top loodsen. Het paars-witte spel toont anno 2023 nog te veel hoogtes en laagtes, maar de Deen is zelfverzekerd dat hij in zijn missie zal slagen.

RSC Anderlecht plukte Brian Riemer weg bij Brentford FC. “Maar ik was helemaal niet van plan om er te vertrekken. Ik had niet het gevoel dat mijn werk er af was. Maar toen kwam dat telefoontje van Anderlecht en ben ik beginnen nadenken. Het project spreekt me namelijk enorm aan.”

“Ik was er niet op ingegaan als Anderlecht de voorbije drie seizoenen de titel had gewonnen”, aldus Riemer met een kwinkslag in Het Laatste Nieuws. “Maar iets repareren wat stuk is, dat is mijn grootste motivatie. Ik heb het in Kopenhagen gedaan, ik heb het bij Brentford gedaan en nu ga ik het in Anderlecht doen.”