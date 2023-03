Waalse analisten halen Scott Parker helemaal door het slijk

Bij Club Brugge loopt het voor geen meter. Er wordt ook in Wallonië stevig met de vinger gewezen naar Scott Parker.

In La Tribune op RTBF werd maandagavond door Philippe Albert, Nordin Jbari en Marc Wilmots geen spaander heel gelaten van trainer Scott Parker van Club Brugge

Voor Philippe Albert ziet het er naar uit dat Parker snel ontslagen zal worden. Nordin Jbari begrijpt zelfs niet dat Club Brugge hem aanstelde als opvolger van Carl Hoefkens.

“Scott Parker is onprofessioneel, hij komt naar een club die in de Champions League speelt en hij kent het team niet”, zegt Jbari. “Er was een oplossing voor handen. Parker is diegene die Club Brugge in deze situatie heeft gebracht. Hij haalt het gewenste niveau niet.”

Ook Marc Wilmots spaarde zijn kritiek niet. “Vroeger liep alles gesmeerd, maar nu hebben de spelers geen vertrouwen meer. Het is paniek aan boord!”