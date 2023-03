Aangepaste voorbereiding door sneeuwval maar ook ferme opsteker voor Anderlecht in aanloop naar Europees duel

Het is bij Anderlecht volop toeleven naar het volgende Europese duel. De sneeuwval zorgde er wel voor dat de voorbereiding ietwat verstoord werd.

Na het wakker worden heeft u bij het naar buiten kijken wellicht ook een wit tapijt zien liggen. Dat was op Neerpede niet anders. Greenkeepers en medewerkers zetten hun beste beentje voor om de velden sneeuwvrij te maken, zodat er getraind kon worden.

Volgens La Dernière Heure zag de eerste ploeg van Anderlecht zijn training wel met een half uurtje uitgesteld door de sneeuw. Ook werd er niet getraind op het beste veld, om dat zeker niet kapot te spelen. Kleine aanpassingen dus toch waar Brian Riemer & co zich misschien niet meteen aan verwacht zullen hebben.

Merci aux greenkeepers, le staff et le personnel. Voor het sneeuwvrij maken van het veld. ūüíú pic.twitter.com/l0owAnUgxl — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) March 8, 2023

Tegelijkertijd is er ook wel een opsteker voor de Deen: hij beschikt over een zo goed als volledig fitte kern voor de thuiswedstrijd tegen Villarreal in de achtste finales van de Conference League. Enkel de langdurig geblesseerde Hannes Delcroix en Adrien Trebel verschenen niet op het trainingsveld. Marco Kana traint nog apart.