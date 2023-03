Kiezen is verliezen... maar Anderlecht lijkt dat deze week toch te zullen moeten doen

Als Anderlecht zondag verliest van Cercle Brugge zit hun seizoen er zondag 22 april op, daar mag u geld op inzetten. Zeven punten goedmaken in vijf matchen is een hopeloze zaak. Maar donderdag staat er ook nog de Conference League-wedstrijd tegen Villarreal op het programma...

Brian Riemer is er de man niet naar om de ene wedstrijd belangrijker te vinden dan de andere. Zeker om de Deen er zich bewust van is dat Anderlecht dit seizoen enkel Europees zijn blazoen wat opgepoetst heeft. Maar nu zijn er toch een aantal factoren die hem er anders over kunnen doen denken.

Als Anderlecht eind april gedaan heeft met voetballen, moet hij aan bezigheidstherapie beginnen denken. Volgend seizoen voorbereiden met een kern die er in juli waarschijnlijk helemaal anders zal uitzien. Oefenwedstrijden organiseren met een dure kern.

Stel je zelfs voor dat ze stunten tegen Villarreal en niet meer in de competitie actief zijn... Dan gaan ze zich in het buitenland toch eens een paar vragen beginnen stellen over het format van onze competitie.

Kiezen is verliezen... Maar is het opportuun om donderdag Jan Vertonghen te laten spelen? De verdediger kampt al weken met een enkelprobleem en verbeet de pijn. Zondag was hij in Gent ook al niet helemaal fit. Twee wedstrijden op vier dagen... dat wordt mogelijk problematisch.

Er zijn er trouwens nog die op hun tandvlees zitten. Anders Dreyer moest afgelopen weekend ook starten terwijl hij de hele week griep had. "Anders en Yari (Verschaeren) zijn machines. Die blijven lopen", aldus Riemer. Op een gegeven moment zitten ook zij aan hun limiet.

't Is hinken op twee gedachten. Zoveel opties om een competitief elftal op het veld te zetten, heeft Riemer ook niet. De 34-jarige Islam Slimani is altijd en overal belangrijk. Mario Stroeykens of Benito Raman kunnen zijn rol niet vervullen. En toch moet hij dat nu overwegen. Is Cercle belangrijker dan Villarreal? Wat denkt u?