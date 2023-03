Eerste zomertransfer van KAA Gent in zicht? "Alleen kan ik mezelf niet betalen"

KAA Gent staat voor een heel belangrijke zomermercato. Al is het ook uitkijken of de club eerst nog verkocht geraakt.

Dat KAA Gent nog maar weinig knopen doorhakt richting contractverlengingen en het zoeken naar transfertargets heeft wellicht veel te maken met het feit dat de club te koop staat.

Voorzitter Ivan De Witte liet eerder al weten dat het de bedoeling is om de club liefst tegen het einde van dit seizoen van de hand te doen. Al is de vraag of dat zal lukken.

Daardoor is het bijzonder stil op het vlak van het uitbouwen van de ploeg voor volgend seizoen. Kamil Piatkowski, gehuurd van Salzburg, zou zichzelf graag als eerste zomertransfer zien.

“Ik ben hier dolgelukkig in Gent, echt waar. De medespelers, de staf, iedereen is ongelooflijk”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad. “Ik word uitgeleend, zonder aankoopoptie, maar ik wil hier blijven. Alleen kan ik mezelf niet betalen natuurlijk.”