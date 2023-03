John van den Brom, de enige die Europees kon winnen van Villareal dit seizoen, heeft enkele tips voor zijn ex-club Anderlecht

Anderlecht ontvangt donderdagavond Villareal in de Conference League. Geen gemakkelijke tegenstander, want de ploeg speelde vorig jaar nog de halve finale van de Champions League.

In het seizoen 2020/2021 won Villareal ook de Europa League, dus Anderlecht krijgt zeker geen gemakkelijke klus donderdag. Dit seizoen gaat het wel wat minder voor Villareal, al staat het nog op een zesde plaats in La Liga.

Maar in Europa doet Villareal het weer uitstekend, het verloor slechts één keer. Dat was hun laatste groepsmatch in Conference League tegen Lech Poznan. En daar is John van den Brom, ex-trainer van Anderlecht nu de trainer.

Goed verdedigen zal de sleutel zijn

De Nederlander heeft dan ook enkele tips voor zijn ex-club. "Villarreal is een ploeg die altijd wil voetballen. Ze laten de bal rondgaan en wachten op een opening om de verdediging van de tegenstander te ontregelen. Je moet dus het centrum goed afsluiten en de passlijnen afsnijden", zegt hij bij La Dernière Heure.

Vooral verdedigend zal Anderlecht sterk moeten staan. "Het is ook opletten op de counter, want op rechts is Chukwueze pijlsnel. Villarreal heeft veel offensieve troeven, maar het is niet onmogelijk die lam te leggen. Als Anderlecht daarin slaagt, maken ze kans om zich te kwalificeren", zegt Van den Brom nog.