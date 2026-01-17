Eredivisie: ex-speler van Beerschot speelt hoofdrol in pijnlijk puntenverlies van Ajax

In de Eredivisie ontving Ajax zaterdag Go Ahead Eagles. De Amsterdammers wilden zich herstellen na de 6-0-blamage in de KNVB Beker tegen AZ. Dat lukte niet, onder meer door een goal van een ex-speler van Beerschot.

Koploper PSV lijkt nu al gaan vliegen in de Eredivisie, waardoor Ajax zich op de tweede plaats lijkt te moeten focussen. In die strijd leed het pijnlijk puntenverlies tegen middenmotor Go Ahead.

Fred Grim stuurde bij Ajax met Rayane Bounida en Mika Godts twee jonge Belgen vanaf het begin de wei in. Voorin moest Kasper Dolberg (ex-Anderlecht) voor de goals zorgen.

Ajax vergooit 2-0-voorsprong

Dat deed de Deen in eerste instantie ook. Na de openingsgoal van Davy Klaassen - op assist van Godts - verdubbelde Dolberg net voor het halfuur de Amsterdamse voorsprong.

Ajax leek zijn schaapjes zo op het droge te hebben, maar zag de zege na de rust nog helemaal uit handen glippen. Thibo Baeten (ex-Beerschot) was in het begin van de tweede helft het eindstation van een mooie bezoekende aanval en bracht met links opnieuw spanning in de wedstrijd.



Jari De Busser hield Bounida daarna van een doelpunt en ook Dolberg kon niet scoren. Ajax kreeg het deksel dan op de neus via Milan Smit, die de 2-2 scoorde. Een Amsterdams offensief leverde nog een schot op de paal op, maar het bleef bij een gelijkspel. Feyenoord kan in de strijd om de tweede plaats morgen optimaal profiteren in de Rotterdamse derby tegen Sparta.