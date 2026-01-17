Eredivisie: ex-speler van Beerschot speelt hoofdrol in pijnlijk puntenverlies van Ajax

Lorenz Lomme
| Reageer
Eredivisie: ex-speler van Beerschot speelt hoofdrol in pijnlijk puntenverlies van Ajax

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

In de Eredivisie ontving Ajax zaterdag Go Ahead Eagles. De Amsterdammers wilden zich herstellen na de 6-0-blamage in de KNVB Beker tegen AZ. Dat lukte niet, onder meer door een goal van een ex-speler van Beerschot.

Koploper PSV lijkt nu al gaan vliegen in de Eredivisie, waardoor Ajax zich op de tweede plaats lijkt te moeten focussen. In die strijd leed het pijnlijk puntenverlies tegen middenmotor Go Ahead.

Fred Grim stuurde bij Ajax met Rayane Bounida en Mika Godts twee jonge Belgen vanaf het begin de wei in. Voorin moest Kasper Dolberg (ex-Anderlecht) voor de goals zorgen.

Ajax vergooit 2-0-voorsprong

Dat deed de Deen in eerste instantie ook. Na de openingsgoal van Davy Klaassen - op assist van Godts - verdubbelde Dolberg net voor het halfuur de Amsterdamse voorsprong.

Ajax leek zijn schaapjes zo op het droge te hebben, maar zag de zege na de rust nog helemaal uit handen glippen. Thibo Baeten (ex-Beerschot) was in het begin van de tweede helft het eindstation van een mooie bezoekende aanval en bracht met links opnieuw spanning in de wedstrijd.


Jari De Busser hield Bounida daarna van een doelpunt en ook Dolberg kon niet scoren. Ajax kreeg het deksel dan op de neus via Milan Smit, die de 2-2 scoorde. Een Amsterdams offensief leverde nog een schot op de paal op, maar het bleef bij een gelijkspel. Feyenoord kan in de strijd om de tweede plaats morgen optimaal profiteren in de Rotterdamse derby tegen Sparta.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Ajax
Go Ahead Eagles
Thibo Baeten

Meer nieuws

LIVE: KV Mechelen gaat op zoek naar eerste schot van de partij! Live

LIVE: KV Mechelen gaat op zoek naar eerste schot van de partij!

22:19
Champagne mag stilaan koelgezet worden in Beveren, drama voor Kortrijk tegen Nainggolan

Champagne mag stilaan koelgezet worden in Beveren, drama voor Kortrijk tegen Nainggolan

21:53
Dante Vanzeir verklapt: dít heeft hij nodig om bij Cercle zijn beste niveau te halen

Dante Vanzeir verklapt: dít heeft hij nodig om bij Cercle zijn beste niveau te halen

22:00
1
Premier League: Arsenal raakt niet voorbij sterke Matz Sels, ook Liverpool verliest punten

Premier League: Arsenal raakt niet voorbij sterke Matz Sels, ook Liverpool verliest punten

21:40
Kompany en Bayern draaien Leipzig door gehaktmolen na waanzinnig wedstrijdverloop

Kompany en Bayern draaien Leipzig door gehaktmolen na waanzinnig wedstrijdverloop

21:20
1
Nicky Hayen is streng en laat er geen twijfel over bestaan

Nicky Hayen is streng en laat er geen twijfel over bestaan

20:15
Efficiënt Cercle Brugge gaat door op elan van in 2025 en smeert Westerlo thuisnederlaag aan

Efficiënt Cercle Brugge gaat door op elan van in 2025 en smeert Westerlo thuisnederlaag aan

20:12
Afrika Cup: Raphael Onyedika (Club Brugge) pakt met Nigeria de bronzen medaille

Afrika Cup: Raphael Onyedika (Club Brugge) pakt met Nigeria de bronzen medaille

20:30
'Voormalige sterkhouder van Club Brugge is binnenkort transfervrij, maar wordt gelinkt aan een pak clubs'

'Voormalige sterkhouder van Club Brugge is binnenkort transfervrij, maar wordt gelinkt aan een pak clubs'

20:00
1
'Anderlecht en andere JPL-club in verband gebracht met vreemde transfer'

'Anderlecht en andere JPL-club in verband gebracht met vreemde transfer'

19:30
Ondanks gefluit van eigen fans: Real Madrid bezweert crisis met fletse zege tegen Levante

Ondanks gefluit van eigen fans: Real Madrid bezweert crisis met fletse zege tegen Levante

19:00
Doelmannenwissel levert niet op: Zulte Waregem stunt zich voorbij matig Genk

Doelmannenwissel levert niet op: Zulte Waregem stunt zich voorbij matig Genk

17:55
Hayen krijgt het voorlopig niet opgelost: Genk zit met een zwaar probleem

Hayen krijgt het voorlopig niet opgelost: Genk zit met een zwaar probleem

18:30
8
🎥 Manchester derby overschaduwd door fase met Jérémy Doku: "Wat moet er nog meer gebeuren?"

🎥 Manchester derby overschaduwd door fase met Jérémy Doku: "Wat moet er nog meer gebeuren?"

18:00
Coach van JPL-staartclub verrast: "Hadden gewoon vierde moeten staan"

Coach van JPL-staartclub verrast: "Hadden gewoon vierde moeten staan"

17:40
Vertrekt deze sterkhouder straks? 'Newcastle United klopt aan bij Club Brugge voor verdediger'

Vertrekt deze sterkhouder straks? 'Newcastle United klopt aan bij Club Brugge voor verdediger'

17:30
En plots duikt ... Mats Rits op bij RSC Anderlecht

En plots duikt ... Mats Rits op bij RSC Anderlecht

16:45
5
Jean-Marie Pfaff wil nog wat kwijt over Vincent Kompany

Jean-Marie Pfaff wil nog wat kwijt over Vincent Kompany

16:30
2
La Louvière legt Club Brugge het zwijgen op, coach Taquin spreekt: "Ik weet niet of Club zomaar wat deed..."

La Louvière legt Club Brugge het zwijgen op, coach Taquin spreekt: "Ik weet niet of Club zomaar wat deed..."

17:00
DONE DEAL: jonge Amerikaan verlaat Jupiler Pro League en gaat naar MLS

DONE DEAL: jonge Amerikaan verlaat Jupiler Pro League en gaat naar MLS

16:15
Johan Boskamp zet grote vraagtekens bij Gouden Schoen: "Dan klopt er iets niet"

Johan Boskamp zet grote vraagtekens bij Gouden Schoen: "Dan klopt er iets niet"

16:00
6
Veert Club recht in de Champions League? Leko weet wat er nu nodig is Reactie

Veert Club recht in de Champions League? Leko weet wat er nu nodig is

15:15
🎥 Senne Lammens en United verrassen City in spectaculaire Manchester derby

🎥 Senne Lammens en United verrassen City in spectaculaire Manchester derby

15:33
4
De nederlaag te veel voor Pocognoli bij AS Monaco? Coach reageert na nieuw puntenverlies

De nederlaag te veel voor Pocognoli bij AS Monaco? Coach reageert na nieuw puntenverlies

15:00
1
'Persoonlijk akkoord gevonden': Anderlecht gaat miljoenen betalen voor nieuwe spits

'Persoonlijk akkoord gevonden': Anderlecht gaat miljoenen betalen voor nieuwe spits

14:30
4
🎥 Hoe leg je dit uit? Dezelfde VAR als in Anderlecht, maar bij Club Brugge neemt hij totaal andere beslissing

🎥 Hoe leg je dit uit? Dezelfde VAR als in Anderlecht, maar bij Club Brugge neemt hij totaal andere beslissing

14:00
33
Transfernieuws en Transfergeruchten 17/01: Olsen - Lang - Tzolis - Sadick Aliu - Sikan

Transfernieuws en Transfergeruchten 17/01: Olsen - Lang - Tzolis - Sadick Aliu - Sikan

13:00
Romelu Lukaku maakt één ding héél duidelijk over zijn terugkeer naar Anderlecht

Romelu Lukaku maakt één ding héél duidelijk over zijn terugkeer naar Anderlecht

13:31
1
Geen transfers voor SK Beveren? Trainer Reedijk zegt hoe het zit

Geen transfers voor SK Beveren? Trainer Reedijk zegt hoe het zit

12:20
OFFICIEEL: Andreas Skov Olsen heeft nieuwe club beet en wordt ploegmaat van Rode Duivel

OFFICIEEL: Andreas Skov Olsen heeft nieuwe club beet en wordt ploegmaat van Rode Duivel

13:00
1
Gebrek aan motivatie? Vanaken is helder na nederlaag van Club Brugge Reactie

Gebrek aan motivatie? Vanaken is helder na nederlaag van Club Brugge

11:45
3
Nicky Hayen ziet zelfde fouten terugkeren bij KRC Genk en heeft één groot doel

Nicky Hayen ziet zelfde fouten terugkeren bij KRC Genk en heeft één groot doel

12:00
'Noa Lang gelinkt aan transfer van absolute sterkhouder van Club Brugge'

'Noa Lang gelinkt aan transfer van absolute sterkhouder van Club Brugge'

11:30
1
LIVE; Doet Westerlo mee in strijd voor plaats 6 of neemt Cercle Brugge zijn stilaan laatste kans?

LIVE; Doet Westerlo mee in strijd voor plaats 6 of neemt Cercle Brugge zijn stilaan laatste kans?

10:49
OFFICIEEL Vertrek naar La Liga: Club Brugge neemt afscheid van speler

OFFICIEEL Vertrek naar La Liga: Club Brugge neemt afscheid van speler

11:00
Karetsas beschrijft gevoel na dubbele Griekse tragedie op Gala van de Gouden Schoen

Karetsas beschrijft gevoel na dubbele Griekse tragedie op Gala van de Gouden Schoen

10:30

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 20
Seraing Seraing 3-1 RWDM Brussels RWDM Brussels
Jong Genk Jong Genk 0-2 Lommel SK Lommel SK
RSCA Futures RSCA Futures 1-2 KAA Gent KAA Gent
Eupen Eupen 1-2 SK Beveren SK Beveren
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 1-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
Luik FC Luik FC 3-1 Francs Borains Francs Borains
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 18/01 KSC Lokeren KSC Lokeren
K Beerschot VA K Beerschot VA 18/01 Olympic Charleroi Olympic Charleroi

Nieuwste reacties

Johnnie Walker Johnnie Walker over 🎥 Hoe leg je dit uit? Dezelfde VAR als in Anderlecht, maar bij Club Brugge neemt hij totaal andere beslissing Johnnie Walker Johnnie Walker over Westerlo - Cercle Brugge: 0-2 Wijlen Josip Weber Wijlen Josip Weber over Dante Vanzeir verklapt: dít heeft hij nodig om bij Cercle zijn beste niveau te halen Johnnie Walker Johnnie Walker over "Als ik terugkom, it's on, hè vriend'": Lukaku wil in JPL tegen één iemand in het bijzonder te spelen --KRCGenkie-- --KRCGenkie-- over Hayen krijgt het voorlopig niet opgelost: Genk zit met een zwaar probleem CCpl CCpl over Patro Eisden Maasmechelen - KV Kortrijk: 1-0 Seppe1 Seppe1 over 'Concrete interesse voor Sadick: dit is de afkoopsom in zijn contract' Don Bozhinov Don Bozhinov over Antwerp toch zwaar ontgoocheld in jeugdproduct: deal is zo goed als rond Snoek Snoek over Kompany en Bayern draaien Leipzig door gehaktmolen na waanzinnig wedstrijdverloop --KRCGenkie-- --KRCGenkie-- over Zulte Waregem - KRC Genk: 0-0 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved