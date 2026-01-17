Afrika Cup: Raphael Onyedika (Club Brugge) pakt met Nigeria de bronzen medaille

Op de Afrika Cup werd vandaag de troostfinale gespeeld. Nigeria nam het daarin op tegen Egypte. Dit was de uitkomst van die wedstrijd.

Nigeria had in de halve finales het hoofd moeten buigen voor Marokko. De Super Eagles verloren na strafschoppen en zagen hun droom zo uiteenspatten.

Dat was ook het geval voor zevenvoudig winnaar Egypte, dat met 1-0 de boot inging tegen Senegal. Mohamed Salah en co konden vandaag wel nog de derde plaats pakken.

Strafschoppen beslissen over het brons

De wedstrijd tussen de twee Afrikaanse grootmachten serveerde geen doelpunten, waardoor we meteen naar strafschoppen gingen. Raphael Onyedika van Club Brugge speelde de hele wedstrijd.

Bij Nigeria miste enkel Fisayo Dele-Bashiru, terwijl bij Egypte Salah en Omar Marmoush hun elfmeter niet wisten te verzilveren.



Ademola Lookman, die een zeer sterke Afrika Cup speelde, trapte de laatste strafschop binnen en schonk Nigeria zo het brons. Egypte blijft achter zonder medaille.