'Anderlecht en andere JPL-club in verband gebracht met vreemde transfer'

RSC Anderlecht trapt morgen zijn tweede deel van de JPL op gang op het veld van KAA Gent. Paars-wit toont ondertussen naar verluidt interesse in deze verdediger.

Anderlecht wil de tweede keer op één week de scalp pakken van de Buffalo's. Het was thuis met 1-0 te sterk in de kwartfinales van de Croky Cup en wil zondag de drie punten gaan halen in de Planet Group Arena.

RSCA blijft ondertussen ook actief speuren op de transfermarkt. Zo zou het volgens journalist Loïc Tanzi (L'Équipe) interesse tonen voor Julien Lomboto, een 23-jarige verdediger van het Portugese Rio Ave.

Lomboto komt dit seizoen amper in actie

Het contract van Lomboto loopt eind dit seizoen af en dat trekt geïnteresseerde ploegen aan. Ook La Louvière zou hem willen en zou volgens dezelfde bron zelfs al een voorstel op tafel gelegd hebben.

Lomboto kwam dit seizoen wel slechts vier keer in actie voor Rio Ave, dat ook pas elfde staat in de Portugese competitite. Het is dus maar de vraag in hoeverre hij een versterking kan blijken.

Lomboto trok in 2022 van het B-elftal van Strasbourg naar de B-ploeg van Rio Ave. Dat stalde hem op huurbasis bij Oliveirense en Torreense, maar doet nu dus amper een beroep op hem bij de A-ploeg.



