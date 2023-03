Union CEO Philippe Bormans panikeert niet: "In een lang seizoen is dat normaal"

Union zit niet in een al te beste periode. En dan moet het donderdagavond ook nog spelen Union Berlin in de Europa League.

Union won in zijn laatste vijf wedstrijden slechts één keer, op de vorige speeldag tegen Eupen. Union verloor maar liefst drie keer en speelde ook één keer gelijk.

CEO Philippe Bormans panikeert dan ook nog niet. "De mensen waren niet meer gewoon om ons te zien verliezen, maar in een lang seizoen is het normaal dat je niet alles kan winnen", zegt hij bij RTBF.

"Alleen de uitschakeling in de beker door Antwerp is spijtig, maar dat kan gebeuren als alles in één match beslist wordt", zegt hij nog.

Puntenhalvering kan hen dit keer helpen in competitie

Vorig seizoen sloot Union de reguliere competitie af als leider en met vijf punten voorsprong. Toen grepen ze nog net naast de titel, deze keer zal Union wellicht starten met een achterstand aan de Champions' play-off.

"In de competitie blijven we in de titelrace. Deze keer kan de halvering van de punten bovendien in ons voordeel spelen", zegt Bormans nog daarover.