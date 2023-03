Waar grijpt Brian Riemer in? 'Dit is zijn verwachte opstelling tegen Villarreal'

Anderlecht geeft vanavond in de Conference League Villarreal partij. Het is uitkijken naar de basiself van trainer Brian Riemer.

In de aanloop naar de heenwedstrijd van RSC Anderlecht bij de laatste zestien van de Conference League werd gesproken over de wissels die Brian Riemer in zijn elftal zou doorvoeren.

Volgens La Dernière Heure zal Brian Riemer echter niet ingrijpen en kiest hij voor dezelfde opstelling als vorig weekend tegen KAA Gent. Of hij dan zal wijzigingen tegen Cercle Brugge komend weekend is niet duidelijk.

Nochtans is een ticket voor de volgende ronde van de Conference League van veel minder belang dan zich kwalificeren voor play-off 2. Het is aan Riemer om alles goed te managen.

Verwachte opstelling Anderlecht: Verbruggen, Sardella, Debast, Vertonghen, Murillo, Verschaeren, Diawara, Ashimeru, Dreyer, Slimani en Amuzu.