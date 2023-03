Karel Geraerts heeft dikke pech met Union SG: "Maar kijk naar de jongens..."

Union SG speelde donderdag 3-3 gelijk in de Europa League. Na de match dook echter een probleem op.

Door de koude temperaturen in Berlijn geraakte het vliegtuig waarmee Union SG direct na de match naar huis zou komen niet tijdig ijsvrij. Het vliegtuig haalde de deadline van het slot om te vertrekken niet.

Union SG moest noodgedwongen een nachtje in Berlijn op hotel. De spelersgroep maakte er dan maar het beste van. “Dat is één van onze kwaliteiten: alles met een positieve attitude benaderen”, zei trainer Karel Geraerts aan Het Nieuwsblad.

“Leuk is dit natuurlijk niet, maar het is ook niet het einde van de wereld. Maar kijk naar de jongens… Ze zitten samen te zingen, dit is bijna een soort teambuilding. Weet je, deze groep heeft al bewezen met onvoorziene omstandigheden te kunnen omgaan. We zullen knallen zondag.”