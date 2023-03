Sammy Bossut wil er niet van weten: "Zelfs Courtois en Mignolet doen dat"

Sammy Bossut was not amused na het duel tegen OH Leuven. Hij werd verweten een blunder te hebben begaan.

Het was Het Nieuwsblad dat kopte over de fout van Bossut: Blunder Bossut luidt vlotte zege in voor OH Leuven. Dat kon de goalie van Essevee maar weinig appreciëren. “Het woord blunder lees ik inderdaad niet graag. Ik ben ook maar gewoon een van de elf spelers. Er worden zoveel blunders gemaakt, maar dat woord wordt enkel gebruikt als een doelman in de fout gaat”, vertelt hij aan de krant. Voor Bossut hoort fouten maken bij de job. “Iedereen maakt fouten. Zelfs Courtois, Mignolet en Allison gaan weleens in de fout. Iemand als Geert De Vlieger zal dat anders omschrijven. Hij is ook rechtuit, maar verwoordt het anders.”