Vandenbempt streng voor Bart Verhaeghe en co: "Tijd voor het besef dat er grenzen zijn"

Club Brugge ontsloeg deze week voor de tweede keer dit seizoen een trainer. Het toont hoe diep de landskampioen zit.

Voor analist Peter Vandenbempt toont het ontslag van Scott Parker dat het beleid van Club Brugge stevig gefaald heeft in zijn keuzes. Zeker ook omdat men de trainer van veel minder belang vond dat de spelers.

“Die voor Carl Hoefkens was mede ingegeven door de overtuiging dat er intussen een dergelijk stevige structuur was uitgebouwd dat de naam van de trainer niet eens zo belangrijk meer was. Bart Verhaeghe zei het net niet met zoveel woorden toen ie blijkbaar vond dat Philippe Clement wat veel lof kreeg voor een nieuwe landstitel”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Als Club Brugge als ploeg en product verder wil blijven groeien dan moet het ook investeren in de juiste trainer voor de club. En Vandenbempt vraagt zich ook hardop af wie die keuzes allemaal moet maken en dat niet alleen over wie de trainer wordt. “Het is tijd voor het besef dat er grenzen zijn aan de mate van inmenging van de bazen in het dagelijkse sportieve beleid.”