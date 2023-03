Samatta heeft een duidelijke beslissing over zijn toekomst bij Genk genomen

Ally Samatta is weer aan het scoren geslagen. Nadat nieuwe aanwinst Tolu Arokadare zich blesseerde, moest de Tanzaniaan een stapje naar voor zetten. En dat deed hij ook. Hij wil dat trouwens nog jaren doen.

Samatta heeft een boodschap voor Dimitri De Condé. Die mag hem op eender welk moment bellen. Samatta wordt gehuurd van Fenerbahçe, maar Genk heeft een aankoopoptie. Die kan eind dit seizoen gelicht worden.

"Genk is mijn tweede thuis geworden. Na mijn carrière zou ik hier best willen blijven met mijn vrouw en drie kinderen - zij wonen nu nog in Afrika", klinkt het in HLN. "Ik denk dat iedereen wel weet dat ik hier de komende jaren nog wil voetballen."

Na zijn rondreis wil Samatta zich dus settelen in Limburg. "Nergens voelde ik me zo goed als in Genk. Niet dat ik spijt heb van mijn keuzes. Ik zou alles zo opnieuw doen. Villa, dat was Premier League, hé. En toch: beter dan bij Genk kan ik niet zitten."