Vincent Kompany trainer van Manchester City?: "Je moet hieraan voldoen en daar ben ik nog lang niet"

Vincent Kompany doet het goed met Burnley. Onlangs kreeg hij lof van Manchester City-coach Pep Guardiola, maar Kompany blijft met zijn voeten op de grond.

Met nog 11 wedstrijden te gaan staat Burnley 10 punten los op kop. Zo doet Vincent Kompany het goed in zijn debuut als trainer bij Burnley. Ook staan ze in de kwartfinales van de FA Cup. Daar is Manchester City de tegenstander en trainer Pep Guardiola had voor de wedstrijd lof voor Kompany: "Hij is voorbestemd om coach van Man City te worden", klonk het.

Ondanks die mooie woorden blijft Kompany met beide voeten op de grond. "Ik ben een Championship-trainer en dat is momenteel mijn niveau", vertelde hij aan de BBC. "Momenteel focus ik me gewoon op Burnley en ik werk gewoon hard om beter te worden."

Kompany ziet niet meteen gebeuren dat hij de trainer bij Man City wordt: "Zij hebben momenteel de beste trainer ter wereld en ik hoop dat hij daar nog 10 jaar blijft. Als hij weggaat, moeten ze opnieuw de beste trainer ter wereld hebben. Ik sta ver onderaan op die ranglijst. Dus momenteel denk ik er geen seconde aan om trainer van Man City te worden."