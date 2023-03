🎥 Denis Odoi had volgens Standard uitgesloten moeten worden: "Een vergeten rode kaart!"

Zondagmiddag won Club Brugge met 2-0 van Standard. Al had de wedstrijd misschien wel een ander gezicht kunnen krijgen.

Club Brugge leefde terug op in de competitie met een zege tegen Standard de Liège (2-0). De Belgische kampioen schitterde echter niet op Jan Breydel en de wedstrijd had anders kunnen lopen.

Volgens de Luikenaars had de scheidsrechter een duidelijke rode kaart niet gezien. In de 42ste minuut maakte Odoi een duidelijke overtreding op Dönnum. Geel was het verdikt, maar volgens Standard had dit rood moeten zijn. "Het is gek dat hij de rode kaart niet heeft gekregen, het is veel erger dan degene die ik dit seizoen heb gekregen", reageerde een kwade Philip Zinckernagel na de wedstrijd.

Hetzelfde verhaal aan de kant van Arnaud Bodart. "Een vergeten rode kaart. Als de overtreding werd begaan door een van onze spelers, was het rood. Twee weken geleden tegen Gent was er een vergeten rode kaart voor de elleboog van Buchanan", insinueerde Bodart dat Club Brugge wordt voorgetrokken.