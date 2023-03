De cijfertjes moeten kloppen: "Ze geraken er een beetje door geobsedeerd"

Data-analyse is niet meer weg te denken uit het voetbal. De tijd dat videobeelden de waarde van een speler bepaalden lijken al lang voorbij.

Cercle Brugge zweert bij data-analyse. Alle gegevens worden goed bewaard en bekeken en blijken een belangrijke bron om nieuwe spelers aan te trekken.

Maar ook spelers binnen de ploeg zijn er enorm mee bezig. “Ze geraken er een beetje door geobsedeerd en dat is goed. Alles wordt gemeten en alles kan beter”, zegt Carlos Avina van Cercle Brugge bij kw.be.

Om de vier maanden worden de spelers op de hoogte gebracht van de informatie die er over hen is. De zogenaamde muur van ontwikkeling noemen ze het.

“Daarop staan de bijzondere cijfers of prestaties van de spelers die we in de data hebben ontdekt, zo zien ze waar ze nog vooruitgang kunnen boeken. Dat zorgt voor een extra motivatie. Het gaat om individuele scores qua snelheid, springen en afwerken. Ze willen allemaal bovenin staan.”