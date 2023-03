'KAA Gent leent recordwintertransfer uit'

KAA Gent heeft een overbodige speler uitgeleend. Anderson Niangbo zou 8 maanden in Kazachstan voetballen.

In de winter van 2020 kwam Anderson Niangbo voor 4 miljoen euro over van Red Bull Salzburg. Dat was toen voor een wintertransfer een recordbedrag bij Gent. Zijn debuut was meteen veelbelovend met 2 goals en een assist in 3 wedstrijden, maar nadien begon het bergaf te gaan en belandde hij op een zijspoor.

Afgelopen seizoen werd Niangbo dan maar uitgeleend. Hij ging voor Sturm Graz spelen. Daar speelde hij regelmatig en was hij goed voor 3 goals en een assist. Na dat seizoen keerde hij naar Gent terug.

Niangbo kreeg ook dit seizoen geen speelminuten bij Gent. Ook werd hij niet uitgeleend. Hij trainde dan maar mee bij de beloften en kon daar wel wedstrijden spelen. Al mocht hij bij Jong Gent in slechts 7 wedstrijden komen opdraven. De laatste weken zat hij ook al niet meer in de selectie.

Een nieuwe oplossing diende zich op. Niangbo zou volgens Het Nieuwsblad naar het Kazachse Aqtobe gaan. De club zou hem voor 8 maanden lenen en speelt in de Kazachse 1e klasse.