Rik De Mil glundert bij Club Brugge nadat hij dubbele gouden zet plaatst

Het gevoel bij Club Brugge is helemaal omgeslagen. Na het ontslag van Scott Parker lijkt er plots weer vuur in het elftal van blauwzwart te zetten.

Het waren geen gemakkelijke weken en maanden voor Club Brugge. Na het ontslag van Carl Hoefkens bleef Club Brugge op zoek naar zichzelf. Zelfs een trainerswissel met de Engelsman Scott Parker bracht geen zoden aan de dijk.

En dus was het aan Rik De Mil om een gouden zet te plaatsen vorige week in de aanloop naar de wedstrijd tegen Standard. “De Mil betrok een aantal anciens zoals Mignolet, Vanaken en Rits. Liet hen meedenken, vroeg naar hun mening, maakte hen opnieuw belangrijk. Hij bleef weg van de ietwat kille houding van Parker”, schrijft Het Laatste Nieuws.

De Mil zette echter ook meteen zijn eigen lijnen uit in het elftal, al had hij vooral extra-sportief veel werk afgelopen week. “De Mil is straight forward, iemand van wie de deur altijd openstaat. Zegt de dingen zoals ze zijn. Zonder te schofferen. Wel helder uitgelegd.”

En met ook een verrassing voor alles en iedereen, door de afwezigen achterin. “Zijn knuffel met Spileers zondagmiddag zei alles. Intens geluk dat ervan afstraalde. Zowel bij De Mil als bij de jonge verdediger.”