Simon Mignolet doet zijn zegje over hoe het nu verder gaat bij Club Brugge

Club Brugge ontsloeg vorige week Scott Parker als trainer. Rik De Mil nam vorig weekend de honneurs waar in de topper tegen Standard.

Exit Scott Parker bij Club Brugge en dan was het aan Rik De Mil om Club Brugge in enkele dagen tijd klaar te stomen voor de topper tegen Standard. Dat draaide uiteindelijk heel goed uit, want blauwzwart zegevierde tegen de Rouches met 2-0.

Volgens Het Laatste Nieuws blijft Rik De Mil aan als trainer tot het einde van dit seizoen. Het lot van assistenten Björn De Neve en Wouter Biebauw is momenteel niet duidelijk. Wellicht gaat Club Brugge richting volgend seizoen dan op zoek naar een nieuwe trainer en keert De Mil terug in zijn rol van assistent.

Over hoe het verder moet heeft Simon Mignolet het volgende te zeggen. “De spelers zijn daar nog niet over geïnformeerd, maar wij horen de verhalen natuurlijk ook”, klinkt het. Wat de doelman van Club Brugge wel voelt is dat er iets veranderd is.

“Ik kan enkel zeggen dat sinds hij er is, de vibe in het basecamp en Jan Breydel heel positief is. Hij heeft ervoor gezorgd dat we onze identiteit terug hebben, dat we weer een hechte groep zijn. We strijden weer voor elkaar en trekken weer aan hetzelfde koord. Dat zal nodig zijn om de resterende matchen punten te pakken en play-off 1 veilig te stellen.”