Wijst Real Madrid zelf de deur aan Hazard? "Dat is voor mij geen optie"

Eden Hazard zit te verkommeren bij Real Madrid, maar wil er toch zijn contract tot eind volgend seizoen uitdoen. De ex-Rode Duivel meent immers dat hij zich nog nuttig kan maken.

Dan zal hij wel coach Carlo Ancelotti moeten overtuigen, want die geeft hem geen kansen meer. En de relatie is niet echt hartelijk. "We praten niet maar er is respect”, zegt hij bij de RTBF. “Ik zie op training dat ik iets kan toevoegen.

"Fysiek voel ik mij goed. Maar er zijn andere spelers die goed draaien. Ik vraag niet om 90 minuten te spelen maar alleen om mij nuttig te voelen. Vorig seizoen was de situatie moeilijk om mee te leven. Nu raakt het mij minder."

Hazard geeft ook toe dat sommige ploegmaats hem aanraden te vertrekken. “Want ze zien mijn kwaliteiten. Maar dat is voor mij geen optie. Ik ben ervan overtuigd dat ik hier iets kan bijdragen.” Of Real er ook zo over denkt, is maar de vraag. Mogelijk laten ze het zover niet komen en wijzen ze hem zelf de deur, zoals ze met Gareth Bale deden.