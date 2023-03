Karel Geraerts haalt uit naar zijn supporters: "Ik steun de beslissing van sommige groepen niet"

Union speelt donderdag hun Europese wedstrijd op het veld van Anderlecht. Dit kan bij sommige fans op weinig begrip rekenen. Zij kunnen ook niet rekenen op het begrip van Karel Geraerts voor hun acties.

"Leuk is het niet, maar we nemen het zoals het komt", zucht Karel Geraerts over de "thuismatch" in Anderlecht. "En we moeten ook eerlijk zijn: het is een mooi stadion en een goed veld in Anderlecht. Uiteindelijk wordt het 11 tegen 11 morgen en al de rest is bijzaak", probeert hij positief te blijven over de situatie.

"Ik heb alle begrip voor de supporters, maar steun de beslissing van sommige groepen om weg te blijven niet", stelt Geraerts duidelijk. "Union Berlijn heeft graag ruimte, dus wij mogen geen opendeurdag houden. We moeten compact blijven en goed voetballen", legt Geraerts de nadruk op het sportieve dat primeert.

Union kon vorige week 3-3 gelijkspelen op het veld van Union Berlin. Indien ze willen doorstoten naar de volgende ronde moeten ze dus winnen tegen de Duitsers.