Man in de schaduw bij Genk wordt beloond voor harde werk: onmisbaar in geheel van Vrancken

Genk denkt ook aan de toekomst. Wouter Vrancken heeft een stevig geheel gecreëerd en het is duidelijk wie zijn eerste elf zijn. Daarin is elke keer een plaats weggelegd voor Patrik Hrosovsky, de man in de schaduw van Heynen en El Khannouss.

Hrosovsky is de man die het vuile werk voor die twee opknapt. Hij wordt binnenkort 31 en is in het bezit van een aflopend contract. Maar daarin staat ook een cluboptie voor één bijkomend seizoen en dat gaat Genk ook lichten.

En er is meer. Genk wil hem graag nog langer houden en deed hem een aanbod om te verlengen tot 2025. De Slovaakse international denkt erover na. Onder Wouter Vrancken is hij een heel bepalende speler geworden, al is dat niet meer in zijn statistieken te zien.