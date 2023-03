Riemer weet wat er nodig is om Villarreal te kloppen: "Spelen tegen Europese topploeg"

Laat het aan Brian Riemer over om iemand met een goed gevoel naar een match te laten toeleven. Hij deed het met de glimlach tegenover een volle perszaal en even later ook in zijn kleedkamer. Niemand bij Anderlecht die niet gelooft dat ze niet kunnen stunten tegen Villarreal.

Het positivisme van Riemer is aanstekelijk te noemen. Al wou hij wel in de underdogrol kruipen uiteraard. "We spelen tegen een Europese topploeg. Kijk maar naar hun resultaten van de laatste jaren. Zij zijn uiteraard topfavoriet." "Maar ik denk dat het een 'close game' zal worden. Iedereen bij ons zal op zijn beste niveau moeten acteren en hopen dat het hunne niet halen. Het wordt sowieso een goeie ervaring voor onze jonge ploeg. Ik kijk er naar uit. Het is een match tussen twee ploegen die willen voetballen. Dit is de wedstrijd die elke speler wil spelen." Maar wie gaat er op het veld staan? Is dit een match om Slimani van bij het begin te zetten? En gebruik je de Europese ervaring van Lior Refaelov? "Refaelov speelde een heel goeie wedstrijd vorige week. Mijn job is de juiste mix te vinden voor de tegenstander die we voor ons krijgen. We moeten ook rekening houden met hun tactiek. Dus nee, ik ga hier geen hints geven over de opstelling", knipoogde hij.





Volg Villarreal - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (16/03).