Villarreal-coach en -speler hebben heldere boodschap voor Anderlecht: "Daar weigeren we aan te denken"

Quique Setien heeft in de heenmatch tegen Anderlecht veel van zijn sterspelers rust gegeven. Gaat hij zich dat nog eens riskeren? Want de coach van Villarreal is er niet gerust in...

Setien wou op geen vragen over zijn opstelling antwoorden. Hij wil niet dat Anderlecht zich op de ene of de andere situatie kan instellen. "We gaan hetzelfde doen als altijd", liet hij weten. "Wij willen het balbezit om zo Anderlecht zo ver mogelijk van ons doel af te houden."

In ieder geval waren de aanwezige Spaanse journalisten zeker: Setien geeft de voorkeur aan de competitie. En daarin staat zondag een zware opdracht tegen Osasuna op het programma. Hij wil liefst een CL-plaats behalen voor volgend seizoen.

Middenvelder Alex Baena startte afgelopen weekend niet, maar tegen Anderlecht wel. "We zullen vanaf de eerste minuut bij de les moeten zijn en hard spelen. We weigeren te denken aan verlies, want dat zou toch hard aankomen."

Na de heenwedstrijd werd er ook gesproken over wat arrogantie, want Setien liet veel van zijn basispionnen op de bank. “We weten dat Anderlecht een goede ploeg is. We hebben het goed geanalyseerd. De Brusselaars hebben ons flink onder druk gezet en ik ben ervan overtuigd dat ze op deze manier weer gaan spelen. We zullen in balbezit rustig moeten blijven en vooral niet de minste fout mogen maken."