Hein Vanhaezebrouck draagt historische zege op aan opvallend persoon

KAA Gent pakte een ferme overwinning op bezoek bij Istanbul Basaksehir: 1-4. En dus was Hein Vanhaezebrouck een tevreden man.

Over het begin van de wedstrijd was Vanhaezebrouck kritisch, maar uiteindelijk is de plaatsing het belangrijkste.

"Het was alles samen een heel goede en volwassen prestatie, al is het jammer van dat tegendoelpunt", vond de oefenmeester van de Buffalo's bij Sporza.

© photonews

Om vervolgens een lans te breken voor Tarik Tissoudali, de nog steeds geblesseerde spits. "We hebben deze wedstrijd ook een beetje gespeeld voor Tarik Tissoudali. Hij heeft de groep ook toegesproken voor de wedstrijd en dat heeft iedereen gemotiveerd."

Kwartfinales

"De spelers wilden absoluut dat hij nog een Europese wedstrijd kan spelen dit seizoen. Hopelijk haalt hij de volgende wedstrijd", adus nog Vanhaezebrouck.

De kwartfinales worden op 13 en 20 april gespeeld. Normaal gezien zou Tissoudali tegen dan helemaal fit kunnen zijn.