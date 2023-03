KV Kortrijk helemaal klaar voor ontvangst Club Brugge: "Dan maken we zeker kans om te winnen"

KV Kortrijk heeft met nog 5 speeldagen te gaan 3 punten voorsprong op de degradatieplaatsen. Er moeten dus nog wel wat punten gesprokkeld worden, te beginnen zaterdag tegen Club Brugge.

Geen eenvoudige opgave want Club Brugge is op zijn beurt nog vol aan het strijden voor een plaatsje bij de laatste 4 en een ticket voor de Champions Play Offs. Toch denkt trainer Bernd Storck dat er mogelijkheden liggen voor KV Kortrijk.

"We hebben de voorbije wedstrijden te weinig gescoord in vergelijking met de kansen die we hadden. Als we beter afwerken, hebben we zeker een kans tegen Club Brugge", klinkt het strijdvaardig. Tegen Westerlo en Charleroi pakte Kortrijk 0/6 en scoorde het amper 1 keer terwijl het 4 doelpunten om de oren kreeg.

Aan het voetbal ligt het niet volgens de Duitser oefenmeester: "Daar was ik helemaal niet ontevreden. Helaas scoren we gewoonweg zo moeilijk. Op traning werken we er dagelijks aan maar het moet nog gebeuren tijdens de wedstrijd.

Aanvallend voetbal

"Voor ik hier kwam, heeft Kortrijk in 17 wedstrijden even veel naar doel getrapt dan in de 12 wedstrijden dat ik hier zat. Bovendien kregen we bijna 300 schoten tegen en zijn dat er nu slechts 160. Dat is toch een duidelijk voorbeeld dat we uitgaan van een offensief spel", besluit Storck.

Dat offensieve spel zal wel zonder Faïz Selemani moeten gebeuren. De Comorees heeft een verrekking opgelopen in de hamstring in Westerlo. Door de internlandbreak zal Kortrijk hem wellicht niet veel wedstrijden moeten missen.