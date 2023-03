Ex-coach somt problemen op bij Club en heeft grote vragen: "Hij kon naar Barcelona, maar wat is er nu met hem aan de hand?"

Met KV Kortrijk-Club Brugge staat er straks nog een West-Vlaamse derby op het programma waarbij beide clubs veel te winnen en te verliezen hebben. Club vecht voor zijn plaatsje in de top vier, Kortrijk vecht tegen degradatie.

Henk Houwaert was zowel bij Kortrijk als Club actief en voorziet een lastige match voor blauw-zwart. "Kortrijk heeft de punten broodnodig en de mentaliteit dat het thuis iets meer kan tegen een topclub zit er nog altijd in", zegt hij in KVW.

Hij ziet de problemen die Club heeft momenteel. "Ik ga naar alle thuiswedstrijden en zie toch nog een paar zwakke punten. Vanachter kon Mata naar Barcelona maar nu… Ik weet niet wat er met hem scheelt. En Mechele… die heeft met Sylla natuurlijk iemand naast zich die af en toe doorslaat."

"Op het middenveld ben ik blij dat Rits er eindelijk in staat, al heeft hij nog niet de conditie om twee keer drie kwartier te vlammen. Vanaken blijft een hele belangrijke speler maar moet wat harder worden en meer de baas spelen, vind ik."