Hugo Cuypers gaat akkoord met Hein Vanhaezebrouck én haalt geweldige opsteker aan die er zit aan te komen

Hugo Cuypers is behoorlijk in zijn nopjes. Dat zullen wel meerdere spelers van Hein Vanhaezebrouck zijn, nu Gent onder stoom komt onder impuls van de Orban-hype en het een Europese kwartfinale gaat spelen tegen een Engelse tegenstander.

Bij de loting kwam West Ham als opponent uit de bus en daar zijn ze in Gent best tevreden mee. "In de media hebben ze het vaak over een haalbare kaart als de tegenstander niet zo bekend is. Nu gaat het om een Premier League-club waarvan iedereen genoeg de kwaliteiten kent", merkt Hugo Cuypers op in Het Nieuwsblad.

Het betekent wel wat voor hem om in de kwartfinales van de Conference League te staan. "Dit is mijn eerste Europese campagne en als je dan meteen een kwartfinale haalt, is dat enorm. Het komt ook allemaal zo snel op je af."

Tegenstander met veel middelen

Cuypers denkt niet dat West Ham aan onderschatting zal doen omdat het in Engeland in een degradatiestrijd verwikkeld is. Vanhaezebrouck noemde de Hammers de sterkst mogelijke tegenstander, zijn spits gaat akkoord. "West Ham is een Premier League-club met enorm veel middelen, veel fans en een prachtig stadion."

Er zal vanuit Gentse hoek nog een extra pigment verbonden zijn aan deze ontmoeting. "Normaal zal Tarik Tissoudali er dan ook bij zijn, want hij is in principe opnieuw beschikbaar na de interlandbreak. Ik ben echt heel blij voor hem, want hij is al maandenlang aan het revalideren."