Kompany krijgt ferme suggestie van vader, die hem City-coach ziet worden en bang was voor raciale problemen

Vincent Kompany staat vanavond oog in oog met 'zijn' City. Zijn vader kijkt met grote ogen naar de opmars van zijn zoon als trainer-manager in Engeland.

In Het Laatste Nieuws bekent Pierre Kompany dat de overstap van zijn zoon naar Burnley hem niet meteen een vreugdedansje deed maken. "Overal stond te lezen dat hij naar de meest blanke ploeg van de competitie trok. Ik was bang dat hij zich raciale problemen op de hals zou halen, maar Vincent heeft daar voor een complete mentaliteitswijziging gezorgd."

Standbeeld

In aanloop van het bekerduel tussen Man City en Burnley, werd Kompany reeds als toekomstig City-coach genoemd. Kompany benadrukte dat dat niet aan de orde is. "Dat was heel rationeel van Vincent." Maar gaat het er van komen? "Maar jaaaa. Zijn standbeeld staat al voor het stadion en in Manchester is er een straat naar hem genoemd."

Al heeft vader Kompany een andere suggestie voor zijn zoon. "Als ik zijn kwaliteiten zie, dan zou ik - als hij wat ouder en rijper is - voorzitter van de FIFA willen worden. Helaas zijn het niet de ouders die beslissen over het leven van hun kind (lacht). Maar hij kan er wel eens over nadenken."