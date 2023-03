Union SG stelt zijn eisen voor tweede Europese wedstrijd in Lotto Park

Union SG plaatste zich voor de kwartfinale van de Europa League. Daarvoor trekt het opnieuw naar het Lotto Park van RSC Anderlecht.

De wedstrijden tussen AZ en Anderlecht werden omgedraaid. Anderlecht speelt eerst thuis en niet uit zoals eerst geloot werd. De reden daarvoor is dat Anderlecht en Union SG in hetzelfde stadion spelen, namelijk het Lotto Park.

De Europa League krijgt immers voorrang op de Conference League, ook al is Union SG in het Lotto Park enkel maar huurder van het stadion. Union speelt eerst in Leverkusen en daarna op het veld van Anderlecht zijn kwartfinale.

Union SG zal volgende week met Anderlecht samenzitten om de huurvoorwaarden te bespreken. Eerder was al te horen dat de prijs omgaat. Union SG wil voor de kwartfinale echter zijn eisen stellen en over de volledige tribunes beschikken, ook de vakken van Mauve’s Army en South Leaders, zo laat CEO Philippe Bormans van Union aan La Capitale weten.