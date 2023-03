Vanhaezebrouck heeft maar één goede reden om tevreden te zijn over de interlandbreak

Heel wat clubs houden hun hart vast voor hun spelers tijdens de interlandbreak. Ook Hein Vanhaezebrouck weet wat er allemaal kan gebeuren.

De trainer van KAA Gent ziet spelers die niet veel bij hun club spelen niet graag vertrekken naar de interlandbreak van hun nationale ploeg. Ze zijn dan bijna weer inzetbaar, maar je weet nooit hoe je ze zal terugkrijgen, oordeelt Vanhaezebrouck.

Met spelers die helemaal fit zijn is er volgens de Gentse oefenmeester helemaal geen probleem. Voor jongens die dat niet zijn is het gevaar bijzonder groot dat ze met een nieuwe blessure terugkeren of hervallen in hun oude probleem.

Al is Vanhaezebrouck voor één iets wel heel tevreden. “Gelukkig zijn er bij ons ook jongens die dat anders zien en beseffen dat ze beter niet afreizen, als ze niet 100% fit zijn. Zij hebben dat ook laten weten aan hun bond”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.