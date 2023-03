Imke Courtois trekt meteen belangrijke conclusie uit de selectie Tedesco

Domenico Tedesco maakte vrijdag zijn eerste selectie als bondscoach van de Rode Duivels. Imke Courtois heeft er bitter weinig op te zeggen.

Een echt schokeffect is de selectie van Domenico Tedesco voor de Rode Duivels zeker niet. Er zitten veel verwachte namen bij, maar toch ook enkele verrassingen. Zowel op het vlak van spelers die erbij zijn, als jongens die afwezig blijven.

Imke Courtois heeft dan ook weinig opmerkingen over de namen die Tedesco oplijstte. Zeker ook de uitleg die de nieuwe bondscoach bij sommige namen gaf stemde de analiste tevreden in De Zondag. “Hij durft doorselecteren en ik heb begrip voor zijn argumenten voor de niet-selectie van enkele oudgedienden”, laat ze weten in het weekblad.

Courtois ziet ook dat de selectie vanuit één grote sterkte begint, iets wat een beetje te verwachten was van de Duitser. De Rode Duivels zullen in de eerste plaats een defensief blok worden. “Ik vermoed dat hij net zoals Martínez met drie centrale verdedigers gaat spelen”, zegt Courtois nog.

De Rode Duivels spelen vrijdag tegen Zweden een EK-kwalificatiewedstrijd. Er volgt ook nog een oefenmatch tegen Duitsland in deze interlandbreak.