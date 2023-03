🎥 Amuzu ontsnapt aan ziekenhuis na deze vreselijke tackle, commentator furieus: "Schoppen om te raken, wat is dat voor iets?"

OH Leuven - Anderlecht? Je moest niet aan Den Dreef zijn voor verfijnd voetbal. Maar er was wel een en ander te vertellen tijdens en over de match.

Anderlecht zag Yari Verschaeren vroeg in de wedtrijd afhaken, maar ook Francis Amuzu had zomaar maandenlang buiten strijd kunnen zijn. Met 'dank' aan Federico Ricca. De verdediger van OH Leuven kwam met een vreselijke tackle op kniehoogte invliegen bij Amuzu. Geen tussenkomst Tot consternatie van alles en iedereen kwam hij weg zonder een kaart. Ook de VAR kwam niet tussen, terwijl rood de enige logische beslissing leek. Een zoveelste blunder van arbitrage en VAR op Belgisch niveau, de uitleg van De Bleeckere zal er maandagavond ook weer niet om liegen. 😳 | #JPL of provinciaal voetbal? 🤷‍♂️ #OHLAND pic.twitter.com/YPL8tt3gQk — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) March 19, 2023 Ook Peter Vandenbempt was tijdens zijn commentaar in Leuven meteen duidelijk: "Foei, foei, foei. Wat is dit?" "Dit is schoppen om hem te raken. En die ontsnapt dan aan een kaart. Het was bijna op kniehoogte zeg. Wat een overtreding van Ricca."

Rood of geen rood volgens u? U bent niet ingelogd! Klik hier om u aan te melden... Ja, dit is een rode kaart 100% Neen, dit is geen rode kaart 0% Stem Je kan nog stemmen tot 23/03/2023 13:00.