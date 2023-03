Degryse komt met bijzondere vaststelling: "Voor het seizoen hadden ze je gek verklaard"

Nog vier speeldagen staan er in de Jupiler Pro League op de agenda. Het klassement geraakt stilaan in zijn definitieve plooi.

De reguliere competitie van de Jupiler Pro League loopt op zijn einde. Dertig wedstrijden zijn er gespeeld, er volgen er nog vier. Enkele ploegen moeten nog vol aan de bak om het seizoen op de juiste manier een vervolg te geven.

RSC Anderlecht slaagde er dit weekend in de top acht binnen te geraken. De overwinning op bezoek bij Villarreal geeft de ploeg van Brian Riemer duidelijk een boost, al wordt het team ook gestuwd door enkele sterke individuen zoals Bart Verbruggen en Islam Slimani.

Aan de andere kant heb je Club Brugge. Zij verspeelden hun vierde plaats in de rangschikking van de Jupiler Pro League dit weekend aan KAA Gent. De Bruggelingen hebben hun lot ondertussen niet meer in eigen handen.

Voor Marc Degryse een bijzondere vaststelling. “Stel je voor dat Club Brugge en Anderlecht straks samen in de Europe Play-offs komen te zitten… Als je dat voor het seizoen had voorspeld, dan hadden ze je gek verklaard. En toch zou het dus zomaar kunnen”, zegt hij in Het Laatste Nieuws.