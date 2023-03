Ferme deal op komst? 'Anderlecht gaat strijd aan met onder meer Leipzig voor talentrijke centrale verdediger'

Bij RSC Anderlecht kijken ze ook al volop naar de toekomst. Daarbij wordt nu ook gedacht aan een centrale verdediger.

Kent u Benjamin Fredrick al? De 17-jarige Nigeriaanse centrale verdediger staat op het verlanglijstje van RSC Anderlecht.

Concurrentie

Fredrick is een centrale pion, maar kan ook als rechtsachter worden uitgespeeld. Hij kwam in oktober over van ABS FC naar Nasarawa United in eigen land.

Een Europees avontuur lonkt echter, want er zijn diverse clubs die hem op de scoutingslijst hebben gezet zo blijkt.

Niet enkel Anderlecht, maar ook Leipzig en Midtjylland zijn namelijk geïnteresseerd in de 17-jarige Nigeriaan.

De afgelopen weken maakte Fredrick nog indruk centraal achterin bij Nigeria tijdens de Afrika Cup voor spelers tot 20 jaar.