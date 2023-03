Riemer reageert bliksemsnel na drama voor Verschaeren: "Een ding is zeker!"

Het zag er niet goed uit in Leuven, toen Yari Verschaeren snel naar de kant moest voor Anderlecht. De balans is zwaar, want hij is maanden out.

Yari Verschaeren moest in het eerste kwartier tegen OH Leuven naar de kant van het veld gedragen worden. Ondertussen is gebleken dat de middenvelder van RSC Anderlecht de kruisbanden heeft afgescheurd. Dat heeft paars-wit bevestigd. Yari Verschaeren sera éloigné des terrains jusqu'à début 2024. Onze nummer 10 liep tegen Oud-Heverlee Leuven een zwaar letsel aan de kruisband op, en zal lange tijd aan de kant staan. Courage, Ket. 💜 — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) March 20, 2023 Daardoor zal Verschaeren minstens zes maanden buiten strijd zjin, mogelijk nog langer. Het seizoen zit erop, het EK met de beloften ziet hij ook aan zich voorbijgaan. Het zal een lange revalidatie worden voor de nummer 10, die de voorbije maanden onder Riemer opnieuw helemaal aan de oppervlakte was gekomen. Reactie Riemer De coach reageerde op de webstek van paars-wit: "Hij was cruciaal in de positieve evolutie van de club de voorbije maanden." "Dit is een groot verlies voor de ploeg, maar het is vooral erg voor hem. Hij is een groot deel van de Anderlecht-familie. Een ding is zeker: we gaan er alles aan doen om Yari op zijn best te krijgen in 2024."