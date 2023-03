Voormalig Rode Duivel heeft een duidelijke titelfavoriet: "Ze hebben overschot in alle linies"

Union SG is dit weekend tot op amper drie punten genaderd van KRC Genk in het klassement. De titelstrijd lijkt dan ook een onderonsje te worden tussen bovengenoemde ploegen en Antwerp FC. Marc Degryse kent alleszins zijn persoonlijke favoriet al.

“Union SG heeft de breedste kern van alle titelkandidaten”, valt Marc Degryse met de deur in huis in Het Laatste Nieuws. “Ze hebben overschot in alle linies. En dat is iets wat KRC Genk en Antwerp FC minder kunnen zeggen.”

De voormalige Rode Duivel doelt vooral op het aanvallende compartiment. “Sinds het vertrek van Paul Onuachu blijven ze in Limburg achter met 10 op 24. Dat zijn opvallende cijfers. Al is het uitvallen van Tolu Arokodare ook een tegenvaller.”

Ik ga hier nog niet beweren dat Union SG dé grote favoriet is voor de titel, maar ze hebben wél de wind in de zeilen

“Ook bij Antwerp was het trouwens een pak minder toen ze het tegen Sporting Charleroi zonder Vincent Janssen moesten stellen”, besluit Degryse. “Ik ga hier nog niet beweren dat Union dé grote favoriet is voor de titel, maar ze hebben wél de wind in de zeilen.”