Een hoopvol teken? Islam Slimani zet zijn volgende stap na het oplopen van een blessure op het veld van OHL

Islam Slimani verliet voorbije zondag nog geblesseerd het veld van OHL. Hoe zijn blessure evolueert, zullen ze bij Anderlecht uiteraard met argusogen volgen.

Slimani is sinds zijn komst al van goudwaarde gebleken en zette vorige zondag in Leuven nog een strafschop om. In het slotkwartier werd de aanvaller wel vervangen door Benito Raman wegens een blessure. Om Yari Verschaeren moest Anderlecht zich grotere zorgen maken, maar ook de kwetsuur bij Slimani was toch niet ideaal.

De Algerijnse voetbalbond heeft nu op zijn webstek gemeld dat de 34-jarige Slimani zich wel degelijk de nationale ploeg heeft vervoegd. Dat gebeurde maandagavond reeds. Mogelijk een teken dat zijn blessure al bij al wel meevalt, aangezien hij nu nog geen streep moet trekken door de interlands tegen Niger.

Bal in kamp van medische staf

Dat is wel nog altijd onder voorbehoud. De medische staf van Algerije moet zich immers nog uitspreken over zijn situatie met het oog op het vervolg van de stage.