Voor Club Brugge, maar vooral voor zichtzelf: daarom heeft De Mil amper twee weken om het juiste spoor te vinden

Club Brugge kreeg afgelopen weekend een ijskoude douche in het Guldensporenstadion van KV Kortrijk. Op dit moment is play-off 2 simpelweg een feit. Rik De Mil heeft twee weken om orde op zaken te stellen. En dan hebben we het niét enkel en alleen om de blauw-zwarte prestaties.

Rik De Mil moet de interlandbreak gebruiken om de blauw-zwarte neuzen opnieuw in dezelfde richting te laten wijzen. Vincent Mannaert liet al weten dat de coach het seizoen sowieso zal uitdoen, maar De Mil beseft als geen ander dat hij een gouden opportuniteit heeft gekregen. De 41-jarige Eeklonaar kan immers bewijzen dat hij kan slagen waar Carl Hoefkens en Scott Parker gefaald hebben. Daarvoor moét Club Brugge zich in play-off 1 voetballen én is het de bedoeling dat de landskampioen qua prestaties van zich laat spreken. Dé kans In het andere geval is het heel simpel en moeten de West-Vlamingen opnieuw op zoek naar een nieuwe coach. En mag De Mil opnieuw ergens tweede of derde viool gaan spelen. Goed wetende dat hij zo’n kans wellicht nooit meer zal krijgen.