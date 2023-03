KAA Gent bindt sterkhouder langer aan zich

Nog volop in de race voor de Champions Play-Off en Europees nog actief. KAA Gent is nog druk bezig, maar denkt al wel aan de komende jaren.

KAA Gent kwam woensdagavond met goed nieuws naar buiten. Middenvelder en sterkhouder Julien De Sart blijft langer bij de club. De Sart had nog een contract tot medio 2024, maar verlengde nu zijn contract tot medio 2026.

De Sart kwam in 2021 over van KV Kortrijk en speelde sindsdien 79 wedstrijden in het shirt van KAA Gent. Hij kwam tienmaal tot scoren en gaf vier assists.

Hij kende in het begin van het seizoen het nodige blessureleed, maar knokte zich helemaal terug. Hij is dan ook zelf heel tevreden dat hij zijn contract heeft kunnen verlengen.

“Ik ben heel trots om mijn avontuur in Gent verder te kunnen zetten. Samen met de supporters ben ik ook super gemotiveerd om mooie dingen te bereiken, te beginnen met de komende weken die heel belangrijk zullen zijn voor de club. Bedankt aan alle Buffalo’s voor de steun en tot snel!”, liet hij optekenen op de website van de club.