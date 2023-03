Trossard is af van de concurrentie van Hazard en heeft al iets te zeggen over kansen onder nieuwe bondscoach: "Toch al een verschil"

Eigenlijk had Leandro Trossard al een paar jaar basisspeler moeten zijn bij de Rode Duivels. Zijn vorm verantwoordde dat, maar Roberto Martinez dacht er veelal niet zo over. Onder Domenico Tedesco kan hij een nieuwe start maken.

Leandro, dit is ook voor jou een nieuw begin.

"Ja, da's waar. Ik ben opgewonden om te starten. Waar ik ga spelen? Ik denk ook een beetje langs de linkerkant, maar ik heb er nog geen gesprek over gehad met de bondscoach. Voor hem is het natuurlijk ook druk. Maar ik heb hier al zoveel posities gespeeld, het maakt me eigenlijk niet meer uit. Ik ben blij dat ik het land kan vertegenwoordigen."

Merk je al nieuwe accenten onder Tedesco?

"Ja, eigenlijk wel. De coach wil heel veel druk zetten en hoog op het veld de bal veroveren. Dat is toch al een verschil."

Wat denk jij als je Eden Hazard hoort zeggen dat hij zelf verbaasd was dat hij speelde op het WK en niet jij?

"Dat is leuk dat hij dat zegt, maar achteraf kan je er niet veel meer aan doen. Het belangrijkste nu is om naar de toekomst te kijken."

Was je zelf verrast dat je die transfer naar Arsenal zo goed verteerde?

"Eerlijk? Nee, eigenlijk niet. Ik wist wat ik kon. Ik heb wel al veel gespeeld, dat had ik minder verwacht. Ik ben verwonderd van mijn eigen kwaliteiten, maar het helpt als je met supergoeie spelers samenspeelt. Dat maakt het makkelijker om te integreren in de ploeg."

Ben je die commotie rond je vertrek bij Brighton al vergeten?

"(lacht) Het was een drukke periode voor mij en ik was heel blij dat ik naar Arsenal kon. Het is een goeie transfer voor mij gebleken. Laten we het daarbij laten."

Zes assists, da's al niet slecht...

"Omdat ik nu bij Arsenal speel, wordt dat wel wat uitvergroot. Ik speelde ook al een goed seizoen voor ik bij Arsenal aansloot. Maar ik hoop zo verder te kunnen gaan."

Tegen Zweden kan je direct je goeie vorm bewijzen.

"Iedereen is heel gemotiveerd om zich te tonen. Dat kan enkel goed zijn voor de ploeg."

Jij bent de laatste Genkie die werd geselecteerd voor de Duivels. Je weet ook wel dat ze daar niet zo blij zijn dat Heyen en Mike Trésor er niet bij zijn...

"Bryan doet het al een heel seizoen goed. Hij is één van de beste spelers in de competitie, maar de coach moet beslissingen nemen. Zo werkt het nu eenmaal."